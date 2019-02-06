У Косово погодилися віддати частину території Сербії

Поступки будуть заради мирного угоди



Президент Косово Хашим Тачі заявив, що в разі, якщо “невеликої корекції кордону” між республікою і Сербією буде достатньо для остаточного укладення мирної угоди між сторонами, для Косово “це має бути прийнятним”. Про це глава республіки заявив в Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні.

Так, Тачі анонсував свій виступ на заході в Twitter.

“Буду говорити… про зобов’язання за досягнення всеосяжного мирного угоди між Косово і Сербією, яка забезпечить отримання Косова в ООН і своєчасно підтвердить членство (республіки, – ред.) серед союзників у НАТО і ЄС”, – заявив президент Косово.

При цьому він не уточнив умови укладення угоди.

“Якщо невелика корекція кордону (між Косово і Сербією, – ред.) є ціною для остаточної мирної угоди, то це повинно бути прийнятним”, – підкреслив політик в ході свого виступу.

Разом з тим Тачі назвав об’єкти на півночі Косово (північна частина міста Косовська-Мітровіца, водосховище Газиводе з електростанцією і гірничозбагачувальний комбінат) “стратегічними точками” і підкреслив, що неприпустимо жертвувати ними.

Він зазначив, що можливість передачі їх Сербії не обговорюється.

Угоду, за словами президента Косово, сторони укладуть “за підтримки Сполучених Штатів”.

“Ми не приймемо угода, що неприйнятно для Вашингтона… Коли Косово діяло разом США, республіка виходила переможцем”, – додав Тачі.

Додамо, Косово в 2008 році в односторонньому порядку оголосило про свою незалежність, держава визнало більшість країн Євросоюзу. Але, згідно з Конституцією Сербії, республіка все ще є частиною країни.

У грудні 2018-го прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабич попередила, що формування армії Косово може спровокувати інтервенцію Сербії.