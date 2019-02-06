Ватикан визнав насильство священиків щодо черниць

Деякі священики вже усунені.



Папа римський Франциск вперше публічно визнав факти сексуального насильства священиків і єпископів щодо черниць. “Так, були такі священики і навіть єпископи, які робили це”, – сказав він на борту папського літака, повертаючись після візиту в Об’єднані Арабські Емірати до Ватикану у вівторок, 5 лютого.

За словами понтифіка, сексуальне насильство проти черниць може статися всюди, проте особливо часто це відбувається в “деяких нових громадах і в деяких регіонах”. При цьому він не уточнив, про яких саме громадах та регіонах йде мова. Франциск сказав, що керівництво церкви вже давно працює над вирішенням даної проблеми, деякі священики були відсторонені від служіння, а жіночі парафії, де сексуальне насильство відбувалося особливо часто, розформовані.

Франциск зазначив, що ще його попередник Бенедикт “знайшов у собі мужність розформувати одну таку громаду, в якій стверджувалася жіноче рабство, рабство, доходило до сексуального поневолення жінок з боку священиків і засновника громади”. Представник Франциска пояснив, що понтифік мав на увазі конгрегацію Споглядальних сестер Товариства Святого Іоанна у Франції. Папа зазначив, що Бенедикт був досить твердим і послідовним і почав розслідування відносно ще однієї громади, “повинною в сексуальному і економічному розкладанні”.

Церква не може заперечувати подібні випадки, підкреслив Франциск, додавши, що у церковного керівництво достатньо волі, щоб прийняти більш рішучі заходи.

Минулого тижня широкий резонанс викликала відставка австрійського священика Херманна Гайслера, який агресивно домагався німецької черниці Доріс Вагнер (Doris Wagner) під час сповіді. Раніше Вагнер поінформувала Ватикан про сексуальне насильство і домаганнях, яким вона піддавалася за час свого восьмирічного служіння.

У 2008 році нині 34-річна черниця була, за її власними словами, зґвалтована священиком, і вона повідомила про це предстоятелю громади в Римі. Після цього Вагнер піддалася домаганням з боку іншого священика, судячи з усього, Гайслера, який примушував її до інтимних стосунків. Сам Гайслер відкинув висунуті проти нього звинувачення. В рамках дисциплінарної перевірки в 2014 році він отримав лише попередження.