Смерть засновника криптобиржи заблокувала $140 млн

Ноутбук, з якого засновник канадської криптобиржи Quadriga підключався до гаманця, повністю зашифрований

Власники кріптовалюти на найбільшої канадської біржі Quadriga втратили доступ до вкладень з-за смерті її засновника Джеральда Котта.

Вдова Котта Дженніфер Робертсон заявила, що не знайшла пароля і коду доступу.

Коттен помер у грудні 2018 року у віці 30 років від ускладнень хвороби Крона. Він єдиний мав повноваження на обробку рахунків. На біржі торгувалася криптовалюта 115 000 клієнтів на суму близько $137 млн.

Дослідники Chainalysis заявляють, що назавжди втрачено приблизно п’ята частина найпопулярнішою валюти – биткойна. Головна причина втрати – втрата паролів доступу до гаманців.