На Росію припадало 75% запитів держорганів до Google про видалення інформації у першій половині 2018 року

Російські органи влади направили в компанію Google 19 тисяч 192 запиту про видалення інформації у першій половині 2018 року.

На Росію припадає близько 75% від загального числа запитів (25534). Понад 14 тисяч запитів в Росії стосувалися видалення інформації з YouTube, 3687 запиту — з пошуку.

Серед причин запитів в Росії найпопулярніша (57%)— «товари та послуги, що підпадають під дію спеціальних законів». Мова йде про алкоголь, азартні ігри, ліках, тютюні та інших товарах.

18% запитів стосуються авторських прав, 11% — «національної безпеки», 6% — вживання наркотиків. У попередні роки найчастішою була категорія «національна безпека».

Росія лідирувала в цій статистиці і в попередні періоди. У першу половину 2017 року на РФ довелося 14 з 19 тисяч запитів, у другу — 9,6 з 16,6 тисячі запитів.