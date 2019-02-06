Трамп розповів, наскільки зросли військові витрати НАТО

Президент США вважає, що не всі платять достатньо.



Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляє, що за останні роки країни – члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) збільшили витрати на оборону на більш ніж 100 млрд доларів.

Про це глава Білого дому повідомив під час другого щорічного виступу з промовою «Про стан держави» (State of the Union) перед обома палатами Конгресу США.

“За останні два роки ми почали повністю відновлювати армію Сполучених Штатів з допомогою 700 мільярдів доларів в минулому році і 716 мільярдів в цьому році”, – зазначив Трамп. Також він сказав, що Сполучені Штати намагаються переконати інші країни “платити справедливу частку».

“Протягом багатьох років наші друзі по НАТО ставилися дуже несправедливо до Сполученим Штатам, але тепер, за останні кілька років, ми забезпечили понад 100 мільярдів доларів збільшення на оборонні витрати від наших союзників по НАТО”, – заявив Трамп.