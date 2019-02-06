У Бельгії обікрали найбільший алмазний ринок світу

Злодії використовували тунель.



В Антверпені була здійснена зухвала крадіжка дорогоцінного каміння зі сховища банку, що обслуговує найбільший алмазний ринок світу. Її викликали співробітники охоронної компанії, що забезпечує безпеку банку BNP Paribas Fortis.

У підлозі сховища зяяла дірка! Вона вела в чотириметровий тунель, який з’єднувався з ще одним тунелем і систему міської каналізації. У сховищі були спустошені не менше 30 сейфів. У них зберігалися алмази. Поки сума вкраденого не називається, проте місцеві ЗМІ впевнені, що мова йде про декілька десятків мільйонів доларів.

Слідчі з’ясували, що злодії прорили від будинку, що стоїть через дорогу від банку, тунель до міської каналізації. В ніч з 2 на 3 лютого злочинці подолали його, забралися у вузьку каналізаційну трубу, діаметр якої в деяких місцях не перевищує 40 сантиметрів, і по ній доповзли до банку. Прокопавши ще чотири метри, зловмисники пробили підлогу і потрапили в сховище. У каналізації поліція знайшла кинуті інструменти і матрац.

Жителі Антверпена два дні з подивом спостерігали потім, як поліцейські розкривали й оглядали всі каналізаційні люки в центрі міста. У понеділок біля банку вишикувалася черга з вкрай схвильованих клієнтів. Їх запускали всередину по одному, опитували, що конкретно зберігалося в сейфах, просили дати точний опис вмісту.

В Антверпені розташовується найбільший в світі алмазний ринок. Річний оборот від укладаються тут угод становить приблизно 54 мільярди доларів. Через місто проходить, за різними оцінками, від 70 до 90 відсотків усіх видобуваються у світі алмазів. Сховище BNP Paribas Fortis стоїть на самому краю так званої Квадратної милі – семи вулиць біля вокзалу, які вважаються серцем алмазного ринку.

Представник міської поліції був змушений визнати, що поки що у слідства немає жодного підозрюваного. «Ми поняття не маємо, хто міг це зробити», – підкреслив він.

Європейські ЗМІ у зв’язку з цією крадіжкою згадують ще одне легендарне справу. В 1976 році в Ніцці банда з 13 осіб проникла через каналізацію у сховищі банку Societe Generale. Злочинці відкрили понад 300 осередків приватних осіб, у яких перебували дорогоцінні камені, золоті злитки, готівку. Загальна сума вкраденого склала приблизно 50 мільйонів франків. На сьогоднішній день з урахуванням інфляції це відповідає 31 мільйону доларів. Злодії залишили сховище тим же шляхом, що і проникли в нього. Щоб замести сліди, вони затопили приміщення нечистотами. Їх так і не знайшли.