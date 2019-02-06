Проект «Досьє» виявив у Тетяни Навки зарубіжний банківський рахунок

Проект «Досьє» виявив у олімпійської чемпіонки Тетяни Навки, подружжя прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, закордонний рахунок. Про це пише «Дощ».

Представники «Досьє» кажуть, що в їх розпорядженні опинилися документи, згідно з якими рахунок був відкритий 20 лютого 2014 року — до реєстрації шлюбу з Дмитром Пєсковим.

«Досьє» вважає, що рахунок досі не закрито. Расследователям вдалося здійснити пробний переклад п’яти євро — при трансфері система розпізнала міжнародний номер (IBAN) рахунку і прив’язала його до імені Navka Tatiana. «Якби були якісь проблеми з транзакцією, трансфер б не пішов. Ми подзвонили в банк дізнатися статус платежу — нам підтвердили, що гроші отримані банком-одержувачем», — розповіли в Центрі «Дощу».

Тетяна Навка і Дмитро Пєсков заперечують наявність у неї рахунків за кордоном. «Це не відповідає дійсності. У мене немає чинного банківського рахунку за кордоном», — сказала Навка Дощу. Прес-секретар президента уточнив, що у його дружини були рахунку, коли вона жила в США, але після переїзду в Росію вони були закриті. «Вона дійсно не може мати зарубіжних рахунків, і вона повністю відповідає чинному законодавству», — заявив Пєсков.

За даними Guardian, в один день з відкриттям передбачуваного рахунку Навки в швейцарському банку на її ім’я був зареєстрований офшор Carina Global Assets (Британські Віргінські острови).

Як раніше писав Центр з вивчення корупції та організованої злочинності (OCCRP) за матеріалами «Панамського досьє», процедуру реєстрації офшору Навка початку 5 лютого 2014 року, тобто за кілька тижнів до відкриття рахунку. У підписаній «Тетяною Олександрівною Навкою» заявці, де вона називає себе «професійною фігуристкою», сказано, що компанія «планує управляти активами, що перевищують мільйон доларів».

Існування офшорної компанії Пєсков також заперечує: «Офшор ніколи не був зареєстрований. Тобто як такого офшору на Навку ніколи не реєструвалося, і офшору на Навку немає. І не було».

Заступник гендиректора «Трансперенсі Інтернешнл — Росія» Ілля Шуманов вважає логічним поява рахунку та офшору в один день: «Офшорну компанію відкривають не просто для чогось, а для проведення транзакцій. Перше, що ти робиш, коли відкриваєш ІП або ТОВ, це йдеш в банк для відкриття рахунку, інакше операції проводити ти не зможеш. Також і з офшорною компанією: за відкриттям юрособи завжди слід відкриття рахунку».

Офшор був ліквідований в 2015 році, пише Guardian. Знаходиться банківський рахунок в процесі ліквідації, невідомо. Як припускає Шуманов, рахунок може бути все ще відкрито «з об’єктивних причин»: «Наприклад, якщо у банку виникли побоювання щодо законності походження вкладу. Припустимо, чиновник або родич чиновника отримав велику суму на рахунок, а джерело походження грошей — дивна анонімна белізька компанія. Якщо ти отримав гроші з офшорки на свій рахунок — будь люб’язний обгрунтуй походження. Виникають труднощі — пояснити банку, хто, звідки і як переклав ці гроші. Якщо цього зробити не можуть, гроші і рахунок заморожуються. Тобто він є, але ти не можеш їм розпоряджатися за фактом. Я знаю про низку випадків, коли десятки, сотні тисяч євро висять на рахунках — у глав муніципалітетів, віце-губернаторів, колишніх депутатів Держдуми».

Федеральний закон про заборону держслужбовцям і їх близьким родичам мати рахунки в банках за кордоном був підписаний президентом 7 травня 2013 року.