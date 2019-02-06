У Китаї відключать ШІ, який шукає корупціонерів серед держслужбовців

У Китаї прийняли рішення зупинити роботу системи, здатної обчислити потенційних корупціонерів з числа державних службовців. За час своєї роботи Zero Trust з 2012 року вказала на 8721 людини, які могли використовувати своє становище у власних цілях. За словами фахівців, платформа, ймовірно, ефективна, однак А. не може пояснити, чому підозра впала на того чи іншої людини.

«У більшості випадків система виявляється права, але необхідно підключати людей, щоб скласти повну картину», — заявили особи, знайомі з алгоритмами роботи Zero Trust.

Система проводить аналіз 150 закритих баз даних, отримує додаткові відомості з відкритих джерел і здатна в одну мить помітити «дивні» платежі, придбання, контракти і так далі. У разі якщо спрацьовує маркер небезпеки, з підозрюваним можуть зв’язатися і попередити: «Ти став на слизьку доріжку».

З викритих (в розтраті, зловживанні владою і засобами, кумівстві) серйозного покарання зазнали лише кілька людей — їх відправили за ґрати. Звичайно ж виявлялося достатньо догани та попередження.

Однак Zero Trust почали відключати. Точні причини не зазначаються, а влада не хоче коментувати ситуацію. Кажуть, що держслужбовці відчувають постійний тиск з боку невидимого ІІ.