Трамп пообіцяв перемогти Росію в гонці озброєнь

У разі, якщо не буде укладений новий договір про ракети середньої і малої дальності, Америка випередить своїх опонентів за витратами на відповідні озброєння.

Він нагадав, що документ між США та Росією було підписано десятки років тому. Вашингтон його дотримувався, Росія – ні. Тому довелося його розірвати.

«Можливо ви зможете домовитися про нову угоду, додавши до неї Китай і інших, а можливо не зможемо — в такому разі, ви визначимо всіх за видатками та інноваціями», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з рішенням про вихід США з договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), аналогічне рішення ухвалила і Російська Федерація. Президент Росії Володимир Путін заборонив міністрам закордонних справ і оборони Сергію Лаврову і Сергію Шойгу ініціювати переговори з даної проблеми.