У Вінниці відкрили найпотужніший в Україні завод з виробництва сонячних панелей

У Вінниці компанія Kness Group відкрила завод з виробництва сонячних панелей. Про це повідомляє «Громадське».

Як відзначає видання, в Україні — це перший такий завод потужності. За рік там можуть виготовляти сонячних панелей загальною потужністю 200 мегават.

Компанія Kness Group планує продавати свої панелі як промисловим так і побутовим користувачам. Зараз на заводі працюють 120 осіб.

«Завод почне працювати з 15 лютого, зараз ми виробляємо тестові лінійки. Ми навчили одну зміну працівників, у майбутньому завод працюватиме цілодобово, в три зміни. Ми плануємо цього досягти вже через кілька місяців», — повідомив директор заводу Kness PV Олег Довбощук.

Зараз на території області сонячні електростанції генерують понад 250 МВт, розповів голова Вінницької ОДА Валерій Коровій. В цьому році планують запустити виробництво ще 60 МВт.