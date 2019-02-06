Стало відомо, коли і навіщо зберуться глави держав і урядів НАТО

Лідери держав проведуть саміт.



Саміт глав держав та урядів НАТО відбудеться в грудні 2019 році в Лондоні. Про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, розміщеному в середу на сайті Альянсу.

“Я радий повідомити, союзники погодилися, що наступна зустріч глав держав і урядів НАТО відбудеться в Лондоні в грудні 2019 року”, – заявив генсек Альянсу.

“Ми вдячні Сполученому Королівству за згоду провести цю зустріч у 70-річчя НАТО. У Лондоні була розміщена перша штаб-квартира НАТО. Сполучене Королівство було одним із дванадцяти засновників Альянсу і продовжує грати ключову роль в Альянсі, роблячи істотний внесок у нашу загальну безпеку” , – додав він.

За словами Столтенберга, зустріч в Лондоні стане можливістю для глав держав і урядів країн Альянсу “вирішувати проблеми безпеки, з якими ми стикаємося зараз і зіткнемося в майбутньому, і щоб НАТО продовжувало адаптуватися заради безпеки майже мільярда населення своїх країн”.