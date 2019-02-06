У Львові з армійських складів вкрали прилади, подаровані США

Правоохоронні органи Львова встановили факт розкрадання військового майна зі складу однієї з військових частин на суму понад 4,5 мільйона гривень.

— У листопаді 2018 року невідомі особи вкрали сім тепловізійних прицілів марки ARCHER і вісім приладів нічного бачення. Оптичні прилади були виділені Україні урядом США в рамках програми міжнародної технічної допомоги. За версією слідства, розкрадання сталося через недбале ставлення начальника складу ракетно-артилерійського озброєння до обліку довіреного йому майна. Військовослужбовцю оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею «Недбале ставлення військової службової особи до служби, що призвело до тяжких наслідків, вчинене в умовах особливого періоду», — повідомляє територіальне управління Державного бюро розслідувань України (Львів).

Підозрюваному обрано запобіжний захід — утримання під вартою строком на 60 днів. Слідчі проводять комплекс дій по розшуку викраденого.