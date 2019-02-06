“Все дурниця!” Батько репера Децла спростував результати його посмертної експертизи

Батько російського репера Децла Олександр Тлумацький заявив, що всі повідомлення в ЗМІ про результати експертизи та причини смерті його сина не відповідають дійсності.
“Експертиза буде готова тільки через два тижні. Все, що пишуть — це повна нісенітниця”, – зазначив він.
Цю інформацію джерела підтвердив і старший помічник керівника СУ СК Росії по Удмуртської Республіці Віра Філіппова. Експертиза проводиться в Іжевську.
“Висновок експертизи ще не готове, ми чекаємо, коли експерти зроблять, тоді можна буде про щось говорити”, – додала вона.