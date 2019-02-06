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“Все дурниця!” Батько репера Децла спростував результати його посмертної експертизи

06.02.2019

’’Все ерунда!’’ Отец рэпера Децла опроверг результаты его посмертной экспертизы

Батько російського репера Децла Олександр Тлумацький заявив, що всі повідомлення в ЗМІ про результати експертизи та причини смерті його сина не відповідають дійсності.

“Експертиза буде готова тільки через два тижні. Все, що пишуть — це повна нісенітниця”, – зазначив він.

Цю інформацію джерела підтвердив і старший помічник керівника СУ СК Росії по Удмуртської Республіці Віра Філіппова. Експертиза проводиться в Іжевську.

“Висновок експертизи ще не готове, ми чекаємо, коли експерти зроблять, тоді можна буде про щось говорити”, – додала вона.

 

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