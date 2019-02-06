США випробували міжконтинентальну ракету

Пуск проводився в Каліфорнії

Військово-повітряні сили США провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Пуск проводився в Каліфорнії.

Навчальна ракета без бойового заряду була запущена з військової бази Ванденберг в Каліфорнії у вівторок в 23:01 за місцевим часом.

Ракета була запущена з однієї з декількох підземних шахт, розташованих на території бази. Представники Пентагону поки офіційно не повідомляли про результати запуску.

У липні випробування Minuteman III завершилося невдачею. Під час польоту ракети були виявлені проблеми, через які на неї був відправлений сигнал про самознищення.

У 2017 році США кілька разів проводили тестові запуски цієї ракети, навіть було два запуску за тиждень на тлі загострення відносин з КНДР.

На озброєнні США є близько 450 ракет Minuteman III, розташованих у підземних шахтах на базах в Монтані, Північній Дакоті і Вайомінгу.

Нагадаємо, 2 лютого Сполучені Штати припинили свої зобов’язання за Договором про РСМД і почали процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.

Вашингтон хоче, щоб Росія знищила всі свої системи 9M729, повернувшись до повного виконання документа.