Гуайдо опублікував свій план дій у Венесуелі

Він включає три пункти.

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо опублікував програму своїх дій, яка складається з трьох пунктів.

Зокрема, Гуайдо знову закликає піти у відставку Ніколаса Мадуро і якомога швидше провести нові вибори.

“Маршрут ясний з самого початку, і це те, над чим ми працюємо кожен день. Це припинення гноблення, перехідний уряд і вільні вибори”, – написав він у себе в Twitter.

10 січня розпочалася друга каденція Ніколаса Мадуро. Після інавгурації, 15 січня, парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором.

Національна асамблея, контрольована опозиційною більшістю, оголосила другий термін Мадуро нелегітимним. Головою парламенту обрали 35-річного Хуана Гуайдо.

21 січня у столиці країни Каракасі група військових зажадала усунути президента від влади і закликала громадян країни приєднатися до повстання. У сутичках під час протесту загинули не менше 14 людей.

23 січня Гуайдо проголосив себе “виконуючим обов’язки президента”. Про підтримку Гуайдо заявили США, ЄС, Канада, Ізраїль, Вірменія, Бразилія, Аргентина, Перу, Чилі, Парагвай, Гондурас, Коста-Ріка, Панама, Болівія та інші країни.

У той же час в РФ визнали травневі вибори, а Мадуро – законним главою держави. До такої позиції також приєднався президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, а також президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Ніколас Мадуро заявив, що не має наміру залишати посаду президента Венесуели до закінчення строку повноважень у 2025 році.