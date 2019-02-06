Луценко подала в суд на Гриценка, хоче 2,5 млн грн

Народний депутат України Ірина Луценко подала в суд позов про захист честі і гідності проти кандидата в президенти України Анатолія Гриценка, реагуючи на висловлювання політика про її сина.

Про це вона повідомила телеканалу ZIK.

«Сума позову буде 2,5 млн грн. Це та сума, яку Анатолій Гриценко знайшов, щоб подати платіж, який бере в ЦВК за кандидатів у президенти. Якщо він знайшов як майбутній Верховний головнокомандувач (так він думає, так не думає народ України, так не думаю я як матір воїна), то програний ним у суді позов буде коштувати йому того завдатку», – сказала вона.

У разі, якщо суд стане на її бік, то вона зобов’язалася витратити цю суму на волонтерські потреби.

Крім того, нардеп показала довідку з 55-ї Запорізької артилерійської дивізії, де проходив службу її син Олександр. 40 днів він був у Пісках під Донецьким аеропортом.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в Україні будуть перевіряти всіх екс-міністрів оборони та керівників Генштабу до 2014 року, щоб визначити, хто з них став «генератором знищення військового потенціалу» української армії. Гриценко назвав це розправою.