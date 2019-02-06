Литва заблокувала інвестиції російського олігарха з-за загрози шпигунства

Литва заблокувала шлях інвестиціям російського холдингу в одну з литовських компаній через підозри в зборі картографічних даних для армії РФ.

За даними литовських спецслужб, холдинг російського олігарха Володимира Євтушенкова «Система» планував придбати литовську компанію через інвестиційну фірму його сина, що спеціалізується на картографії та аэросъемке.

Крім того, холдинг «Система» керував російською компанією «Кронштадт», яка кілька років тому стала переможцем конкурсу обладнання центру електро-картографічних даних.

Литовська розвідка передбачає, що компанію в Литві можуть використовувати для таємного збору інформації про країну та інших державах ЄС, а потім передавати відомості збройним силам РФ.

У звіті спецслужби також йдеться, що Росія хоче зібрати більше картографичных даних, щоб знати, як застосовувати ракетні системи.

У зв’язку з цим було прийнято рішення визнати російського інвестора«, що не відповідає інтересам національної безпеки».