Македонія підписала договір про вступ до НАТО

Підписали протокол у Брюсселі



Представник Македонії і посли 29 держав НАТО підписали в середу, 6 лютого, протокол про вступ цієї країни в організацію. Підписання документа відбулося в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі в присутності генсека НАТО Йенса Столтенберга і глави МЗС Македонії Ніколи Димитрова.

Зазначено, що протокол буде переданий на ратифікацію спочатку державам альянсу, а тільки після завершення цього процесу його зможе ратифікувати Македонія. Очікується, що дана процедура буде завершена вже в 2019 році, і країна офіційно стане 30-м членом НАТО на саміті альянсу в Лондоні в грудні, де блок відзначить своє 70-річчя.

Столтенберг, відкриваючи урочисту церемонію підписання привітав рішення Македонії змінити назву для врегулювання конфлікту з Грецією, “що сприяло регіональної безпеки”, а також прихильність Скоп’є “демократії і шляхи реформ”.

“Для нас НАТО – це сім’я, яка обіцяє безпеку, яка прагне зробити світ кращим місцем, яка забезпечує свободи і демократичні цінності”, – зазначив у свою чергу Димитров.

Відомо, що НАТО чекала приєднання Македонії понад 10 років – рішення про прийняття до альянсу було готове до підписання з квітня 2008 року. Хорватія і Албанія його тоді отримали у 2009 році вступили в НАТО, а процес вступу Македонії заблокувала Греція через суперечки про госнаименовании, який тривав 27 років – з моменту його появи разом з іншими балканськими державами після розпаду Югославії. Греція побоювалася, що Македонія висуне територіальні претензії на грецьку область Македонія.