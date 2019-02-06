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У Франції посилили законодавство з-за “жовтих жилетах”

06.02.2019

Во Франции ужесточили законодательство из-за "желтых жилетов"Заборони стосуються протестів.

Національна асамблея Франції у вівторок, 5 лютого, прийняла суперечливий законопроект, спрямований на придушення насильницьких акцій протесту у зв’язку з демонстраціями “жовтих жилетів”.

Наголошується, що закон дозволить адміністративним, а не судовим органам вводити заборону на протести проти певних осіб, яких вони вважають серйозною загрозою громадському порядку.

Порушникам загрожує до шести місяців позбавлення волі і штраф у розмірі 7500 євро.

Правозахисники, а також члени партії Еммануеля Макрона розкритикували законопроект, стверджуючи, що він обмежує свободу протесту.

За законопроект проголосували 387 голосами “за” і 92 “проти”.

“Жовті жилети” проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти політики французьких властей і вимагали зниження цін на бензин і підвищення купівельної спроможності. Потім додався ряд інших вимог.

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