Україна повністю перейде на банківські карти: на порозі колосальні зміни

З середини 2019 року розплатитися банківською карткою в Україні можна буде практично скрізь. У Кабінеті міністрів вже запланували масовий перехід на безготівковий розрахунок.

Там впевнені, що такий крок суттєво полегшить життя українцям, а також виведе фінансові операції з тіні. Де конкретно можна буде розплатитися карткою і що важливо знати — розбирався OBOZREVATEL.

Де конкретно пропонують ввести безнал?

До 1 липня 2019 року безготівкові платежі зобов’язані приймати компанії, які продають техніку, що підлягає гарантійному ремонту, підакцизні товари, ювелірні вироби, лікарські препарати, що надають житлово-комунальні, медичні та стоматологічні послуги, туристичні агентства, ресторани, готелі;

До 1 січня 2020 року безготівкові платежі в сферах — продажу автомобілів, мотоциклів і запчастин до них, їх ремонту, оренди транспортних засобів, поштової та кур’єрської діяльності, всіх видів пасажирських і вантажних перевезень, фітнес-центрів, у сферах культури, охорони здоров’я, страхування і приватного пенсійного забезпечення;

До 1 липня 2020 року безготівкові платежі зобов’язані приймати всі, хто продає товари і послуги вартістю понад 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн).

По-друге, Мінекономрозвитку пішло назустріч як продавцям, так і покупцям. За послуги можна буде оплачувати і з допомогою платіжних сервісів в режимі онлайн, інтернет-банкінгів, QR-коду та інших доступних систем. До того ж, в українців збережеться можливість оплатити за товар або послугу готівкою.

Чи буде толк?

На думку фінансового експерта Василя Невмержицького, перед тим, як вводити таку систему, потрібно мати розуміння, скільки грошей банки видають готівкою.

“Потрібно почати зі статті витрат. Зрозуміти, чому прийшло юридична особа в банк і отримує за чеком готівку… Ще один важливий момент — у нас за останніми розрахунками близько 400 мільярдів гривень знаходяться на руках і це лише готівкою. Тому потрібно провести відповідний моніторинг”, — пояснив OBOZREVATEL Невмержицький.

Рішення ж профільного міністерства, на думку експерта, спрямоване насамперед на контроль грошей з боку Національного банку. Ще один привід — зниження витрат на утримання валюти.

Коротко про причини переходу на безготівковий розрахунок:

Безготівкові розрахунки — дешевше. На зберігання і охорону валюти йде багато грошей (близько 1 млрд гривень на рік);

Держава отримає важіль контролю за потоками грошей. Буде зрозуміло, куди і навіщо йде валюта;

Це загальносвітова тенденція. До того ж, це безпечніше як для банків, так і для громадян.

Яка практика в Європі?

У місцевих магазинах офіційно дозволено відмовляти в оплаті за товари або послуги готівкою, там законно можуть зажадати банківську карту. За розрахунками фінансистів, країна повністю відійде від готівки до 2030 року.

Активно в цій сфері працюють і у Франції. Місцевий уряд з 2014 року планомірно переходить на безнал. Спочатку громадянам заборонили оплачувати готівкою держпослуги на суму вище 300 євро, а потім і зовсім зобов’язали оплачувати товари, які коштують більше 1000 євро, картами.

У Великобританії безготівковий розрахунок також набирає популярність. Британцям особливо сподобалася мобільна платіжна система Paym, яка прив’язана безпосередньо до номера телефону.