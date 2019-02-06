Україна володіє другими за величиною запасами газу в Європі

Україна володіє другими в Європі запасами природного газу, але при цьому третину своїх потреб у блакитному паливі продовжує покривати імпортом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова глави дивізіону “Газ“ Нафтогазу Андрія Фаворова в ефірі однієї з радіостанцій.

“Україна в Європі – країна №2 за запасами газу. Як ми з такими запасами умудряємося імпортувати третину потреб? Державна компанія ” Укргазвидобування отримувала після оплати всіх податків 50 доларів на руки, їм говорили: “А ви розвивайтеся, а ви набурите, знайдіть нові технології, збільшити видобуток“. За що? Це вимагає величезних інвестицій“, – підкреслив Фаворов.

Він також зазначив, що зараз компанія віддає 70% свого прибутку в бюджет у вигляді податків.

“У нас залишається менше 1 гривні на розвиток. Пробурити одну свердловину становить 10-15 млн гривень“, – пояснив Фаворов.