Проект «Стіна» готовий на третину

Прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян заявив, що проект «Стіна» на кордоні з РФ реалізований на 30%. В ефірі «5 каналу» він зазначив, що ступінь готовності споруд в рамках проекту адекватна його фінансування.

«Він здійснюється у відповідності з фінансуванням. В

наразі, стан реалізації проекту становить близько 30%, що

адекватно обсягів фінансування», — зазначив прес-секретар Держприкордонслужби.

При цьому на ділянці в Харківській області реалізація проекту

майже завершена і вже показала свою надзвичайну ефективність. «Наприклад, на

дільниці Харківської області, де цей проект практично завершено, рівень

контролю над кордоном становить практично 100%. Там практично немає

порушень державного кордону», — додав чиновник.

Слободян також підкреслив, що перенесення термінів завершення

будівництва залежав від фінансування, але сама реалізація проекту ніколи не

зупинялася. «Він у процесі весь час. Інша справа, що в першій редакції

ми його повинні були завершити в 2018 році, але, враховуючи фінансування…

крайня точка реалізації цього проекту – 2021 рік», — розповів він.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України заявило про закінчення розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект «Стіна».

До цього журналісти вирушили до кордону України і

Росії, щоб дізнатися, триває будівництво «Стіни» і що думають про

проект місцеві жителі.

Раніше ЗМІ розповіли, хто і скільки вкрав на «Стіні» з Росією.