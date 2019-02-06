Проект «Стіна» готовий на третину

Прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян заявив, що проект «Стіна» на кордоні з РФ реалізований на 30%. В ефірі «5 каналу» він зазначив, що ступінь готовності споруд в рамках проекту адекватна його фінансування.
«Він здійснюється у відповідності з фінансуванням. В
наразі, стан реалізації проекту становить близько 30%, що
адекватно обсягів фінансування», — зазначив прес-секретар Держприкордонслужби.
При цьому на ділянці в Харківській області реалізація проекту
майже завершена і вже показала свою надзвичайну ефективність. «Наприклад, на
дільниці Харківської області, де цей проект практично завершено, рівень
контролю над кордоном становить практично 100%. Там практично немає
порушень державного кордону», — додав чиновник.
Слободян також підкреслив, що перенесення термінів завершення
будівництва залежав від фінансування, але сама реалізація проекту ніколи не
зупинялася. «Він у процесі весь час. Інша справа, що в першій редакції
ми його повинні були завершити в 2018 році, але, враховуючи фінансування…
крайня точка реалізації цього проекту – 2021 рік», — розповів він.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України заявило про закінчення розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект «Стіна».
До цього журналісти вирушили до кордону України і
Росії, щоб дізнатися, триває будівництво «Стіни» і що думають про
проект місцеві жителі.
Раніше ЗМІ розповіли, хто і скільки вкрав на «Стіні» з Росією.