“Метінвест” Ріната Ахметова офіційно придбав у росіян завод по випуску оцинкованого прокату в Кривому Розі

Гірничо-металургійна монополія Ріната Ахметова “Метінвест” завершила операцію з придбання заводу ТОВ “Юність” (Unisteel) в Кривому Розі з виробництва оцинкованого холоднокатаного плоского прокату.

“Операція з придбання “Юність” вже закрита. Розраховуємо, що дане підприємство дозволить випускати нові види цієї продукції —так званий конструкційний прокат товщиною 1,6 мм, який йде на будівельні замовлення”, — повідомив Ліппі.

За словами топ-менеджера, “Юність” також має можливість виробляти і більш тонкий вид прокату — 0,45 мм, який ММК ім. Ілліча якщо і робив, то невеликими партіями, в експериментальному форматі.

“Завдяки цьому підприємству ми хочемо забезпечити внутрішнього замовника цим продуктом. Також “Юність” буде поставляти ці види продукції на експорт”, — сказав гендиректор.

Дмитро Ліппі додав, що “Метінвест” працює над підвищенням допусків, що дозволить більш потужно увійти в сегмент “білої техніки” (бойлери, пральні машини тощо), а також виробництва конструкційної оцинкованої сталі з товщиною понад 1,6 мм, в основному двохміліметрової. Вона використовується у виробництві профілів для конструкцій різного будівельного призначення, які затребувані в сегменті альтернативної енергетики, в тому числі при встановленні сонячних батарей.

“Ми почали входити в цей сегмент в 2018 році, в цьому маємо великі плани по збільшенню поставок, в тому числі за рахунок випуску продукції на “Юність”. Це підприємство дає нам можливість поставляти такий вид прокату конкретно в цю нішу. В минулому році зробили кілька пробних партій продукції та отримали схвалення з боку покупців”, — висловив упевненість топ-менеджер.

Як повідомлялося, в кінці лютого 2018 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив оптово-роздрібного каналу збуту продукції “Метінвесту” в Україні — ТОВ “Метінвест-СМЦ” — придбати ТОВ “Юність”.

Раніше генеральний директор “Метінвесту” Юрій Риженков називав цікавими для компанії завод “Юність”, з яким група виробляє оцинковку за давальницькою схемою, і підприємство “Модуль Україна” в Переяслав-Хмельницькому, яке робить полімерне покриття рулонів “Метінвесту” також за давальницькою схемою.

Завод “Юність” по випуску оцинкованого холоднокатаного плоского прокату потужністю понад 100 тис. тонн в рік вартістю $24 млн був побудований в 2007-2010 роках.

Інвестором проекту було російське ЗАТ “Керуюча компанія “Вектрон”, в яку входить виробник оцинкованої сталі ТОВ “Юнистад” (“Юнайтед Стадз Компанії”, Дзержинськ Нижегородської обл.). Офіційно засновником виступає фізична особа Михайло Антошко (Київ), що володіє 100% часткою підприємства.

Завод оснащений обладнанням компанії Dongbu Machinary Co., LTD (Південна Корея).