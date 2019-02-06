У Польщі сформували новий вид військ

Країна задумалася про кібербезпеки.



Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав указ про початок формування кібервійськ. Він підкреслив, що нові війська будуть виконувати завдання щодо забезпечення кібербезпеки країни в тісній інтеграції з національним центром криптології та інспекторатом інформатики Війська Польського.

Завершення формування кібервійськ заплановано на 2020 рік.

Уповноваженим по створенню військ по боротьбі з загрозами у сфері кібербезпеки призначений полковник Кароль Моленда. З листопада 2018 року Польща бере участь у програмі ЄС щодо забезпечення кібербезпеки в рамках Постійного структурованого співробітництва з питань безпеки і оборони (PESCO).

Міністр національної оборони Маріуш Блащак у вівторок, 5 лютого, взяв участь у конференції під назвою «Cyber.mil.pl – Впровадження та розвиток системи кібербезпеки відомства національної оборони»”, яка відбулася в штаб-квартирі Військово-Технічної Академії у Варшаві.