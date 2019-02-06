Батько Децла втратив свідомість на похоронах і впала на труну

Під час прощання з сином у Олександра Толмацкого здали нерви. На панахиді продюсер підійшов до тіла Децла, в цей час присутні в залі люди розступилися. Чоловік не зміг упоратися з емоціями, втратив свідомість і впав на труну.

«Взяв сина за руку. Так стояв хвилин п’ять. Присутні не стримували сліз», — описує події кореспондент МК.

Зазначимо, що Децл не спілкувався багато років з батьком. Олександр Тлумацький ні разу не бачив свого 14-річного онука Тоні. Їхня перша зустріч відбулася на похоронах. Під час ході церемонії прощання дідусь сів поруч з хлопчиком. Тлумацький весь час обіймав Тоні.

Проти спілкування Толмацкого-старшого з Тоні виступав сам Децл. Він не зміг пробачити батькові відхід з сім’ї і не бажав його бачити.