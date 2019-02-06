Трупи «вагнеровцев» лежали в Сирії 2 місяці чекали закінчення виборів Путіна – ЗМІ

Перед виборами президента Росії, на яких 18 березня минулого року передбачувано переміг Володимир Путін, РФ ретельно приховувала свої бойові втрати в Сирії.

Так після розгрому коаліцією бойовиків «ПВК Вагнера» в лютому, тіла найманців потрапили на батьківщину лише через два місяці. Про це з посиланням на дані відповідного розслідування повідомляє Reuters.

Відомо, що в документах про їх загибелі були вказані інші дати та обставини події. Видання стверджує, що підтверджено шість випадків, коли трупи загиблих у тому бою були повернуті родичам більш ніж через сім тижнів після смерті.

До цього випадку тіла доставлялися в РФ протягом трьох тижнів, а дати гибелей збігалися з реальністю.

Цього разу, за даними журналістів, консульство Росії, що знаходиться в Дамаску, видало не менше 33 свідоцтв вже після президентських виборів.

Проте прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив агентству, що затримки з відправленням трупів найманців з голосуванням ніяк не пов’язані.