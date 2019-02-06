В Ужгороді екс-прокурор вимагав у судді 10 тисяч доларів

Суддя Ужгородського суду Закарпатської області Олег Придачук заявив про втручання в його діяльність.

Про це редакція 368.media дізналася з заяви судді у ВСП.

У вересні 2018 року суддя дозволив прокуратурі провести обшук у будинку підозрюваного з метою виявлення доказів у кримінальному провадженні.

Однак у січні поточного року про зустрічі з суддею домовився колишній співробітник прокуратури. Знайомий повідомив Придачуку, що є батьком фігуранта справи, в якому суддя дав дозвіл на проведення обшуків.

Ветеран прокуратури заявив, що подасть скаргу на суддю для притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади Придачука, так як має знайомих у ВСП, готових сприяти прийняття відповідного рішення. За не подачу скарги і в якості відшкодування йому моральної шкоди, чоловік зажадав від судді 10 тис. доларів.

Таким чином, на думку Придачука, колишній співробітник прокуратури намагався перешкодити діяльності судді, дискредитувати його, а також чинячи тиск.