Маски зірвано: що ПриватБанк насправді робить з вашими даними

Як найбільший банк України пророкує майбутнє своїх клієнтів, і чи варто цього побоюватися

Банківська індустрія щодня генерує величезні масиви інформації, включаючи персональні дані клієнтів. Уклавши з банком договір, клієнт повідомляє йому своє ім’я, адресу, місце роботи, контакти родичів. У банку є копія його паспорта та ідентифікаційного коду, актуальні фотографії, контакти родичів. Після відкриття рахунку клієнт продовжує відправляти банку інформацію про себе: де був, що, коли і на яку суму купував, коли платив за кредитами, а коли – ні.

Ці відомості можуть лежати в банку «мертвим вантажем». А можуть, навпаки, працювати на банк та його клієнтів. Як вони обробляються і що можуть розповісти про кожного Mind з’ясовував у найбільшого в Україні банку – Приватбанку, який обслуговує більше 19 млн клієнтів.

Які дані збираються? Обсяг даних, які збираються і потім аналізуються банком, величезний: від географічних координат і маршрутів до вподобань клієнта в соцмережах. Так, кожен POS-термінал в магазині, банкомат або термінал самообслуговування має свої географічні координати. Завдяки цьому можна відстежити пріоритетні маршрути, за якими клієнт ходить найчастіше.

Якщо людина авторизувався в банківському віджеті через соцмережі і погодився дати банку доступ до свого аккаунту (наприклад, щоб підняти ліміт), тоді даних про ньому стає ще більше. З ким спілкується, який контент йому подобається – все це допомагає створювати предиктивную аналітику (тобто передбачати майбутню поведінку клієнта), а також визначати недобросовісних клієнтів. Наприклад, тих, хто торгує наркотиками. Для виявлення наркоторговців аналізується поведінка рахунку, тобто регулярні надходження коштів від різних відправників, і дані соцмереж або месенджерів, звернення клієнтів або поліції.

Ще одне джерело даних для Приватбанку – його власна торговельна площадка «ПриватМаркет», де приватні особи можуть придбати товари для особистого користування, а державні і приватні компанії – проводити закупівлі. Банк аналізує переваги клієнта, щоб розуміти, який продукт йому запропонувати і з яким супровідним текстом.

Якщо, скажімо, клієнт оплатив своєю карткою авіа – або залізничні квитки, банк пропонує йому забронювати готель у кінцевій точці маршруту або замовити таксі; також пропонує необхідні товари в дорогу; нагадує за годину-дві до виїзду про майбутню поїздку.

Якщо вивчити поведінку клієнта, можна навіть передбачити, коли він піде від банку або перестане користуватися картою. І вчасно відреагувати, запропонувавши йому більш вигідні умови.

Хто приймає рішення про видачу кредиту? Кредитування – одне з найбільш важливих напрямків, де банк застосовує аналітику даних. Коли рішення про видачу кредитів у всьому світі приймалися за підсумками особистих співбесід. Цю картину досі можна побачити в старих фільмах: менеджер банку сидить за столом, а перед ним – потенційний позичальник, який плутано пояснює, що збирається витратити гроші. Особисті враження менеджера, його суб’єктивна оцінка – від цього залежала доля позики.

Сучасна аналітика даних дозволяє відійти від таких суб’єктивних оцінок і прийняти рішення, грунтуючись на фактах. «У нас є велика «вітрина даних», де зібрані дані з різних джерел», – розповідає член правління, керівник напрямку електронного бізнесу Приватбанку Сергій Харитич.

Аналітики банку вирішують, які з цих даних будуть предикторами – тобто є важливими для оцінки кредитоспроможності позичальників. Вони аналізуються за допомогою розробленого в ЦЭБ програмного забезпечення («штучного інтелекту»), і на їх базі створюються скоринги. «Завдяки цьому у нас дуже хороші показники видачі кредитів», – стверджує Харитич.

Предиктором може стати, наприклад, кредитна історія людей з оточення позичальника. Дані про оточення – це якраз те, що витягується з соцмереж. Якщо виявляється, що друзі і знайомі людини беруть кредити і потім не віддають, велика ймовірність, що і він вчинить так само. На момент взяття кредиту людина може щиро вірити, що виплатить його. Але банк вже знає, що ні. Тому може відмовити у видачі, таким чином рятуючи клієнта і себе від майбутніх проблем.

Ще один інсайт з соцмереж: люди, які слухають шансон, гірше повертають кредити, чим шанувальники джазу та легкої музики. А з’ясувалося це, коли ПриватБанк взяв вибірку клієнтів – тих, хто справно платить за кредитами, і тих, хто не платить – і зіставив її з базою соцмережі «ВКонтакте», з музикою, яку ці клієнти завантажили собі на стіну. Це було до заборони соцмережі в Україні, коли її аудиторія тут становила більше 10 млн осіб. Зараз ПриватБанк не аналізує «ВКонтакте» і «Однокласники».

Загальний економічний ефект від впровадження дата-аналітики порахувати складно. Але є конкретні кейси, коли, наприклад, завдяки точному аналізу вдалося додатково залучити 1 млрд грн депозитів. Так, з 2 млн потенційних вкладників банк може обдзвонювати 100 000 в місяць. Завдяки правильному добору цих 100 000 чоловік Приватбанк і отримав такий результат.

Що далі? У випадку з видачею кредитів мова йде про простий дата-аналітиці. Але є сфери, де ПриватБанк тестує аналітику великих даних і навіть штучний інтелект.

Як розповів Сергій Харитич, зараз банк працює над створенням банкоматів, які зможуть розпізнавати обличчя (Face ID). Така технологія буде встановлюватися на новий тип банкоматів з функцією кеш-ресайклінгу (які можуть видавати і приймати готівку). Використання Face ID дозволить скоротити час на обслуговування клієнтів і збільшити пропускну здатність банкоматів. Промислове тестування цієї технології планують почати до кінця 2019 року.

Маски зірвано: що ПриватБанк насправді робить з вашими даними оновлено: Лютий 6, 2019 автором: Redactor