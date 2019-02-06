Ryanair і wizzair піднесли пасажирам неприємний сюрприз

Ryanair і wizzair збільшили збір за провезення малого багажу вагою до 10 кг, який був введений після зміни правил перевезення ручної поклажі.

Якщо раніше перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштувала 8 євро при оформленні під час покупки авіаквитка і 10 євро узавтра, то тепер цей збір становить 10 і 12 євро відповідно.

Мінімальний багажний збір у Wizz Air збільшено з 7 до 9 євро. Тепер перевезення валізи до 10 кг в якості багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон і від 12 до 27 євро у високий сезон.

Також обидва лоукостера змінили діапазон цін на оплату пріоритетної посадки, яка дозволяє брати в салон літака два предмети ручної поклажі.

У Ryanair дана послуга тепер коштує від 10 до 12 євро (раніше було 8-10 євро), у той час як на рейсах Wizz Air збір за пріоритетну посадку становить від 5 до 17 євро (було 5-15 євро).