Юрушев відремонтує кондиціонери у шести вагонах за 15 мільйонів

«Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» («Дніпровагонрембуд») олігарха Леоніда Юрушева виграв тендер філії «Пасажирська компанія» «Укрзалізниці» з ремонту систем кондиціювання пасажирських вагонів вартістю 14,92 млн грн.

Про це повідомляє видання з посиланням на дані системи ProZorro.

Кондиціонери повинні бути полагоджені до середини цього року вшести вагонах, таким чином вартість ремонту складе 2,48 млн грн за одинвагон. «У кошторисі передбачено встановлення нових систем кондиционированияКВ-1-28 виробництва харківської компанії «МК «Енергозбереження» ВиктораБарского та Любові Тяганини по 933 тис. грн за один вагон», – зазначають журналісти.

За документами, прибуток «Днепровагонремстроя» з каждоговагона складе 470 тис. грн, витрати на зарплату 25 робочих -72 тис. грн завесь період ремонту.

Єдиним конкурентом підприємства Юрушева було ТОВ «ДВРБ-сервіс»Дмитра Назаренка, яке прописано в Дніпрі за однією адресою з «Днепровагонремстроем»по вул. Універсальна, 10. «За результатами такої конкуренції на аукціоні ценуникто не знижував, і кінцева вартість операції була нижче очікуваної стоимоститендера тільки на 0,05%», – зазначає ЗМІ.