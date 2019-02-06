Ірландія вимагатиме компенсації збитків від Brexit

Ці питання порушено на переговорах в Брюсселі.

Ірландія має намір домогтися від Європейського союзу компенсацій експортних збитків у результаті Brexit.

Видання відзначає, що щорічно Ірландія поставляє Британії продукти на 4,5 млрд євро, і саме таку суму розраховує отримати. Зараз країна обговорює створення фонду, який займеться компенсацією збитку.

Єврокомісія розглядає також питання можливості виплат постійних компенсацій для Ірландії. Передбачається, що ці питання порушено на переговорах у Брюсселі сьогодні, 6 лютого. В переговорах візьме участь прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Шотландії Нікола Стерджен вважає, що велика Британія не готова вийти зі складу Євросоюзу менш ніж за два місяці.