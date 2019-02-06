Венесуела: як виглядає лікарня, в якій нікого не лікують

Пацієнти цієї лікарні проводять дні і тижні, просто лежачи в ліжку, в той час як медсестри намагаються піклуватися про них, роблячи все, що в їх силах. На тлі відсутності лікування, умови для пацієнтів у лікарні також залишають бажати кращого.

Вбиральні у кожній палаті непридатні для використання, проте у хворих немає іншого вибору. Душові заповнені сміттям, туалети повні смердючої рідини. Медсестри намагаються тримати двері щільно закритими, щоб сморід не заходило надто далеко в палату, але це не допомагає.

Цілі відділення лікарні повністю закриті, палати занедбані, в деяких є ряди порожніх брудних ліжок, де виснажені члени сім’ї намагаються відпочити. Педіатричне відділення насправді є відділенням маленьких хворих дітей, а не активним, функціонуючим медичним відділенням.

Ховаючись від урядової охорони одна з матерів розповіла журналістам, що її попросили вийти і знайти ліки, щоб персонал міг лікувати її доньку. Те, що вона показала, більше нагадувало список покупок, а не рецепт. Тільки цей список невідкладної медичної допомоги обійдеться їй в 80 000 боліварів. Щомісячна заробітна плата тут становить 18 000 боліварів.

Рентгенівські апарати, кабінети діалізу, операційні вони закриті і в них темно. Деякі цілі поверхи замкнені і занедбані. У той час як країна залучена в політичну кризу, пацієнти проводять ще один день страждань в ліжку, сподіваючись, що все налагодиться.

Деякі ліжка зламані Пацієнти приносять порожні пляшки, наповнюючи їх водою, щоб користуватися туалетом Маленька дівчинка чекає лікування від проблем з хребтом Родичі днями сидять з пацієнтами В педіатричному відділенні немає електрики для освітлення