Децла проводили в останню путь гучними оплесками

У Москві попрощалися з відомим репером Децлом, який раптово помер 3 лютого після концерту в Іжевську від серцевого нападу.

Церемонія пройшла в Центральній клінічній лікарні управління справами президента РФ. Попрощатися з Кирилом Толмацким прийшли його шкільні друзі, колеги та близькі. У відкритого гробу убиті горем сиділи дружина Юлія, син Антоній, мати. Прийшов на похорон і батько, з яким у Кирила були складні відносини. Він не міг стримати сліз, ридав, впавши на труну. «Прости мене, сину», — говорив він.

В залі також були помічені музикант Сергій Крилов, актриса Яна Чурікова, друг сім’ї Аркадій Укупник.

Під час церемонії слово взяв молодий чоловік і виголосив емоційну промову.

«Ми ніколи не змиримося, чесне слово, 100%, ми ніколи не змиримося, ми завжди це пронесемо з собою. І ці люди, вони дадуть відповідь — я тобі точно кажу. Я знаю, що ти чуєш нас зараз, в будь-якому випадку. Вони за це відповідатимуть: покидьки, гади. Гади і покидьки!» — сказав він.

Батько Децла Олександр Тлумацький назвав виступав провокатором і попросив покинути залу. Раніше він залишив у мережі зворушливий пост, в якому також просив вибачення у сина і зізнався, що більше всього боявся, що Кирило не прийде до нього на похорон.

«Життя зробила так, що ховаю тебе я… Вибач мене, може бути, я дійсно був поганим батьком?» — написав він.

Труну з музикантом винесли під гучні оплески. Поховали Кирила Толмацкого на П’ятницькому кладовищі поряд з його бабусею.