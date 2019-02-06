США можуть створити нову базу на сході країни

Рішення про це до сих пір не прийнято.

США розглядають можливість створення третьої бази на сході країни, але рішення про це ще не прийнято.

Руд також підкреслив, що не було обрано місто на східному узбережжі, де вона могла б бути створена.

“Ми продовжуємо вивчати можливість створення третьої бази на сході країни, але рішення про це до цих пір не прийнято”, – заявив він.

Нагадаємо, держсекретар Майкл Помпео заявив, що Російська Федерація хоче витіснити Сполучені Штати Америки з Близького Сходу, однак цього не станеться.