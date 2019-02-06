Екс-президент Бразилії отримав новий термін за корупцію

Сам Лула да Сілва заперечував висунуті звинувачення.

У середу, 6 лютого, суд Бразилії засудив колишнього президента країни Луїса Інасіу Лулу да Сілва до 12 років і 11 місяців позбавлення волі у справі про отримання хабарів.

Як повідомляє AFP, 73-річний Лула да Сілва визнаний винним за те, що “дозволив” двом будівельним компаніям виграти контракти з державною нафтовою компанією Petrobras в обмін на проведення ремонтних робіт в заміському будинку.

За його словами, кримінальне переслідування є політично вмотивована і було розпочато з метою не допустити його до участі у виборах в 2018 році.

Екс-президент Бразилії з квітня 2018 року відбуває 12-річний термін за корупцію у справі, також пов’язане з корупцією. Згідно з бразильським законодавством, тюремні терміни можуть підсумовуватися, якщо термін ув’язнення не перевищує 30 років.

Нагадаємо, що екс-президент Бразилії вперше постав перед судом в 2016 році. Через рік його засудили до 12 років тюремного ув’язнення. Однак, використовуючи право на апеляцію, Лула да Сілва залишався на волі до квітня 2018 року. Тоді Верховний суд відхилив його прохання про скасування вироку і взяв його під варту.