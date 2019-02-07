У Києві чиновника Госгеокадастра затримали на хабарі в $10,5 тисяч

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 оголошено підозру в отриманні неправомірної вигоди заступнику начальника відділу Державного земельного кадастру Головного управління Госгеокадастра у Васильківському районі Київської області.

Чиновника затримали «на гарячому» під час отримання 10 500 доларів США неправомірної вигоди від громадянина за присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок в межах Кодакивского сільської ради Васильківського району Київської області для рибогосподарських потреб.

Дії посадовця кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням).

В даний час за клопотанням прокурора постановою Печерського райсуду Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і він відсторонений від займаної посади.