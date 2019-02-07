У Франції прийняли закон, що дозволяє придушувати акції протесту

5 лютого Національна асамблея Франції ухвалила суперечливий законопроект, спрямований на придушення акцій протесту у зв’язку з демонстраціями “жовтих жилетів”.

Наголошується, що закон дозволить адміністративним, а не судовим органам вводити заборону на протести проти певних осіб, яких вони вважають серйозною загрозою громадському порядку. Порушникам загрожує до шести місяців позбавлення волі і штраф у розмірі 7500 євро.

Правозахисники, а також члени партії Еммануеля Макрона розкритикували законопроект, стверджуючи, що він обмежує свободу протесту. Документ підтримали 387 депутатів, 92 – були проти.

Нагадаємо, у Франції “жовті жилети” проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти підвищення цін на бензин, потім вимоги стали носити політичний характер.