У НБУ пояснили, що впливає на зміцнення гривні

Падіння курсу іноземних валют в України відбулося через “дозрівання українського ринку”. Про це повідомили в прес-службі Національного банку України.

Зокрема, нетипове для початку року падіння сталося тому, що валютні спекулянти більше не можуть сильно впливати на ситуацію. У НБУ відзначили, що сезонні коливання поступово зникають. Причиною стає те, що бізнес і громадяни звикли до курсоутворення, і перестають панікувати з-за незначних змін.

При цьому, на сьогодні пропозиції валюти виросли над попитом, і це обумовлено стабільними експортними надходженнями і активізацією іншомовну інвесторів.

“Інвесторів не відлякують вибори, з початку року вкладення нерезидентів в ОВДП зросли на понад 6 мільярдів гривень”, – заявили у Нацбанку.