Литва віддасть Україні боєприпаси на €255 тисяч

Уряд Литовської Республіки 6 лютого прийняв постанову, згідно з якою Литва безкоштовно передасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Литви.

Відзначається, що мова йде про боєприпаси для автоматів і кулеметів радянського виробництва, які більше не використовується Збройними силами Литви.

«Передача активів є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литвою України у зміцненні її обороноздатності і забезпечення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності», — сказав литовський міністр оборони Раймундас Кароблис.

Вперше Литва передала озброєння Україні в 2014 році.