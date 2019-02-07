Повінь – зміна системи

Menu
Close

Литва віддасть Україні боєприпаси на €255 тисяч

07.02.2019

Литва отдаст Украине боеприпасы на €255 тысяч

Уряд Литовської Республіки 6 лютого прийняв постанову, згідно з якою Литва безкоштовно передасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Литви.

Відзначається, що мова йде про боєприпаси для автоматів і кулеметів радянського виробництва, які більше не використовується Збройними силами Литви.

«Передача активів є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литвою України у зміцненні її обороноздатності і забезпечення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності», — сказав литовський міністр оборони Раймундас Кароблис.

Вперше Литва передала озброєння Україні в 2014 році.

Читайте також:   У Києві почали кликати на роботу наркокур'єром по СМС
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *