Путін пояснив, чому санкційні продукти знищують, а не роздають бідним

Президент Росії Володимир Путін пояснив, чому санкційні продукти знищують, а не роздають, передає «Інтерфакс».

«Іноді з точки зору економіки краще пустити під ніж, ніж просто роздати. Як це не дивно звучить. Тому що це збереження робочих місць, збереження певного рівня рентабельності виробництва, цінової політики і так далі», — цитує агентство виступ глави держави на форумі «Ділової Росії».

Путін додав, що за такими заходами буде економічне зростання, від чого виграє населення Росії, хоча на перший погляд його слова можуть звучати «не дуже комфортно і благообразно».

Россільгоспнагляд знищив у Москві одну з найбільших партій санкционных продуктів

Нагадаємо, продовольче ембарго відносно країн Євросоюзу, США, Канади, Норвегії та Австралії Росія ввела з 2014 року, в 2015 році в «санкційний» список були додані Ісландія, Ліхтенштейн, Албанія і Чорногорія, у 2016 році — Україна. На даний момент обмеження продовжені до кінця 2019 року.

За даними Россільгоспнагляду, з введення ембарго було знищено вже понад 27 тис. тонн забороненої продукції.