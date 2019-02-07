Порошенко увійшов до ЦВК через чорний хід, щоб не зустрічатися з активістами, – журналістка Решетилова

Під будівлею Центрвиборчкому президента чекали активісти з плакатами “Хто замовив Катю Гандзюк”, але глава держави уникнув зустрічі з ними.

Про це написала у Фейсбуці журналістка Ольга Решетилова.

“Президент Петро Порошенко, який прийшов на посаду в результаті Революції Гідності, йде подавати документи до Центральної виборчої комісії через чорний хід, таємно, ховаючись від громадян. Тільки для того, щоб не відповідати на один-єдиний дуже незручне запитання. Хто замовив Катю Гандзюк? Вам не здається, що тут щось не так?”, – написала журналістка.