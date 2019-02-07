Можливо зубожіння народу одночасно із зростанням ВВП? У Росії – так!

Нарешті обсяг ВВП РФ перевищив 100 трлн. рублів, повідомив Росстат. Зростання склало 2,3%, це найвищий показники за останні шість років. Перевершив усі прогнози і викликали запеклі суперечки з приводу його причин. Чим же пояснюється такий сюрприз?

Просто людини з команди міністра економічного розвитку Максима Орєшкіна посадили в крісло директора Росстату – та показники відразу поперли вгору. Особливо мені подобається, що зростання показується в порівнянні з попереднім роком – досить занепадницьким. Добре, що не з 1917-м! А якщо взяти, скажімо, рік 2012?

Ще Росстат каже, що найвищий приріст дало будівництво (4,7%) – хоча всі 11 місяців 2018 року ця галузь показувала повна відсутність зростання. Чудеса!

Звичайно, якщо підвищити тарифи, ПДВ, вартість пального і т. д., то в одних зростуть збитки, зате в інших – доходи. Тобто населення в основній масі буде зубожіти (витрати адже виросли), але ВВП дійсно буде рости!

Можливий економічний ріст одночасно зі зниженням рівня добробуту населення? У нас – так. Ще хороший спосіб – девальвувати рубль, і тоді ВВП в рублях відразу вдариться до зростання, причому без найменших зусиллі панів економічних міністрів. Якщо рубль обвалити ще в 2 рази, обсяг ВВП зросте вже до 200 трлн. рублів. Правда, населення тоді вкрай зубожіє, але нічого страшного. Просто воно не вписалися в ринок.

Зростання ВВП за рахунок спустошення кишень росіян – це дійсно економічний прорив, до якого не додумалися ні в одній іншій країні світу!

Тільки питання: а далі що? Народ почне дохнути, піде розпродаж територій?

Крім рекордного зростання російська економіка демонструє і рекордний дисбаланс розподілу доходів між вершками і корінцями. Перші гребуть все більше, корінному населенню залишається все менше. Весь наш зростання йде в кишені владного уркаганів, а ті, хто цього зростання забезпечують, навпаки, опускаються все нижче.

Немов на території Росії створено «метрополія» та «колонія». В «метрополії», куди потрапили чиновники-депутати, нафтогазові магнати і інші олігархи, а також обслуговуючий їх персонал – цілком можна жити, хоч і не так класно, як за кордоном, куди тікають діти вищої касти. Інші громадяни замкнені «колонію». Там сила-силенна офіційних бідних і жебраків – про яких віце-прем’єр Ольга Голодець, Командор Ордена Святого Карла (Монако), сказала: «Ми не знаємо, чим вони займаються». Цих колонізованих аборигенів тільки грабують (через ПДВ, паливні акцизи, інші податки, закладені в будь-продукт першої необхідності). У них немає шансів на покращення життя – поки все пінки від дивного зростання нашої економіки йдуть виключно в кишеню колонізаторів.

…Можливо, термін “орешкинская статистика” з часом стане в один ряд з такими як “потьомкінські села” і “трішкін каптан”. Лише б, головне – “не дерев’яний макінтош”…