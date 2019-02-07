Держдума РФ придумала новий безглуздий податок: росіяни в люті

Незабаром в ковбасних відділах продуктових магазинів РФ можуть вести нові цінники. Члени експертної ради при російському уряді прийшли до висновку, що продукти з переробленого м’яса приносять дуже багато шкоди для здоров’я, у зв’язку з чим на них потрібно додатковий податок, як це сталося з акцизом на алкоголь і сигарети – 160 рублів на один кілограм.

Ініціатори вже підрахували, що гроші від акцизу на ковбасу, сосиски і бекон дадуть можливість знизити ціни на іншу, більш корисну їжу. Наприклад, дешевше можуть стати горіхи, свіжі овочі, зелень і цільнозернові продукти. У той же час, ковбаси, сосиски і бекон подорожчають приблизно на 30%. На сьогоднішній день в Москві кілограм ковбаси коштує в середньому 1 тис. рублів (понад 400 гривень), сосисок – близько 600.

Спочатку цю ідею підтримали в російському Міністерстві охорони здоров’я, але потім чиновники почали відхрещуватися від ковбасного збору. До того ж, у покупців немає бажання платити більше. Експерти радять чиновникам не вводити нові податки, а подумати про якість того, що потрапляє на прилавки російських магазинів.