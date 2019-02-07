Україні потрібно до ста років, щоб наздогнати Європу за доходами – СБ

Щоб наздогнати за рівнем доходів Німеччину, знадобиться століття, а Польщу – півстоліття, підрахували в банку.

При нинішніх темпах зростання економіки Україні для досягнення рівня доходів європейських країн може знадобитися від 50 до 100 років. Про це йдеться в дослідженні Світового банку про економічний розвиток України, пише Уніану середу, 6 лютого.

“При наявних темпах економічного зростання, які ледь перевищують 3% в рік, для виходу на поточний рівень доходів Німеччині Україні знадобиться майже сто років”, – йдеться в дослідженні.

Згідно з даними Всесвітнього банку, для досягнення поточного рівня доходів Польщі нашій країні може знадобитися менше часу – близько 50 років.

Ці показники розраховані, виходячи з кількості років, необхідних для подолання розриву між показниками ВВП на душу населення в Україні і цих країнах.

“Структурні реформи здатні зміцнити фундаментальні фактори для прискореного зростання. При відсутності реформ темпи зростання, швидше за все, залишаться мізерними”, – йдеться в дослідженні.

У переліку необхідних проблем, рішення яких буде сприяти прискоренню економічного зростання, Світовий банк виділив підвищення продуктивності економіки, розширення можливостей зовнішньої торгівлі і зміцнення економічних інститутів.