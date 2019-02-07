10000$ за тендер або як заробляє служба безпеки «Арселорміттал Кривий Ріг»

Минулий рік продемонстрував, що найбільший металургійний комбінат країни потребує глобальні реформи. Але навіть після спроб закордонного керівництва «Арселорміттал Кривий Ріг» поліпшити і налагодити внутрішні процеси, високооплачуваний менеджмент служби безпеки продовжує свою корупційну діяльність і веде цей величезний корабель на дно.

Аварії і різні НП стали повсякденністю в житті містоутворюючого підприємства «Арселорміттал Кривий Ріг» (АМКР). Ось і нинішній 2019 рік почався з чергових потрясінь. Наприкінці січня у Кривому Розі обвалилося перекриття в неэксплуатируемом будівлі палацу культури “Коксохімік”, яке знаходиться на балансі АМКР. В результаті постраждала одна людина. Тривають суперечки з профспілками, які відстоюють вимогу робітників про підвищення заробітної плати. Так, 1 лютого повинен був відбутися мітинг працівників «Арселорміттал Кривий Ріг». Але заводчанам не дали зібратися, оскільки адміністрація заводу перенесла зустріч з профспілками, попередивши їх за півгодини до початку. Зазначимо, що співробітники Арселору виходять на акції протесту кілька років поспіль. 4 листопада 2018 року близько десятка мітингувальників стверджували, що гендиректор АМКР ще в травні обіцяв, що підвищення зарплат співробітників підприємства складе 1,1 млрд. грн.

Всі обіцянки залишаються невиконаними. Адже підприємство навіть без підвищення витрат на оплату праці фактично веде збиткову діяльність. Ще навесні минулого року фінансовий директор «Арселорміттал Кривий Ріг» Сергій Пличко зізнався, що вперше за 12 років підприємству загрожує фінансова криза, що наздожене завод з-за різкого зниження обсягів виробництва. Така важка фінансова ситуація на АМКР, в свою чергу, пояснюється полуаварийным станом усіх виробничих потужностей найбільшого металургійного комбінату країни. Нагадаємо, що 29 квітня 2018 року при запуску найбільшої доменної печі №9 після проведеного капітального ремонту стався розлив 40 тонн розплавленого чавуну. Був виведений з ладу об’єкт, який забезпечує «Арселорміттал Кривий Ріг» половиною необхідного для інших переділів чавунця. Що і призвело до падіння виручки підприємства приблизно на третину. Доменна піч №9 перебувала в ремонті з лютого, після закінчення якого, 27 квітня почався її запуск. Примітно, що під час ремонту, 20 березня сталася НП, коли чотири монтажника підрядної організації отримали травми різного ступеня тяжкості. Тоді керівництво АМКР звинуватив своїх підрядників у грубих порушеннях правил охорони праці на майданчику дев’ятого печі, які нібито і призвели до трагедії.

Але існує інша версія того, що відбувається. Як розповів журналісту «Антикор» один із співробітників підприємства, на заводі давно і успішно існує корупційна схема, завдяки якій керівництво служби безпеки комбінату та інші причетні особи, заробляють мільярди гривень злочинним шляхом. Відомо, що служба безпеки АМКР має вплив на проведення тендерних процедур та допуск до них підрядників. Виявилося, що для проведення капітального ремонту доменної печі №9 залучили підприємство, що виконує монтажно-будівельні роботи, якому довелося заплатити Ситникову Олександру Юрійовичу (директор з економічної безпеки АМКР) і Єфімову Едуарду Анатолійовичу (заст. генерального директора з безпеки АМКР) за 10000$ готівкою за кожен виграний тендер. Також в подальшому підприємство перерахувало 4-7% від суми фактичної оплати АМКР за надані послуги, на рахунки фірм-одноденок підконтрольні вищезазначеним особам.

Саме з цієї причини, компанія-підрядник, що виконує монтажно-будівельні роботи, провела ремонт печі виключно неякісно, економлячи на матеріалах і використовуючи працю малокваліфікованих працівників. Керівництво компанії намагалося відбити супутні витрати на хабарі Ситникову і Єфімову. Внаслідок чого 27 квітня 2018 року на печі №9 і стався неконтрольований викид чавуну.

Варто підкреслити, що керівництво заводу усвідомило, що причина аварій і поломок – це неякісні підрядники, які отримували доступ на завод завдяки недосконалості тендерної процедури. Після проведення перевірок та розслідувань, в кінці листопада 2018 року, умови та процедури проведення тендерів на закупівлю товарів та послуг були кардинально змінені. Зокрема, АМКР відмовився від тендерів в кілька раундів і перейшов на одноступеневі торги. На підприємстві публічно визнали, що це тільки затягувало процес і давало можливість учасникам маніпулювати цінами. Керівництво заводу визнало, що деякі з учасників тендерів спочатку пропонували завищену ціну, а потім у ході наступних раундів починали її знижувати в розрахунку на перемогу і повторні переговори. Це також являло більше можливостей для корупції. Торкнулися зміни і порядку оформлення договірних документів, а також умов допуску до комерційних торгів – тепер заздалегідь відбирають претендентів, які відповідають необхідним технічним вимогам.

Але, за словами нашого джерела в АМКР, всі ці зміни не змогли запобігти корупційну діяльність вже згаданих представників служби безпеки заводу. Вони намагаються з кожної закритої форми виконаних робіт, отримувати комісійні. За даними підприємства, тільки за десять місяців 2018 року АМКР виплатив своїм постачальникам і підрядникам близько 58 млрд грн (дані на 1 листопада). Якщо порівняти цю суму із зазначеною вище «податком» у розмірі 4-7% від суми оплати, то стає ясно, що підприємство щорічно втрачає мільярди гривень за поставлені неякісні послуги та товари. Плюс до всього, ділки додали нову обов’язкову «послугу»: тепер щоб пройти узгодження зі службою безпеки україни для участі в тендері, потрібно заплатити на підконтрольну згаданим особам обнальную компанію від 30-50 тис. грн, без гарантії перемоги в тендері. У разі відмови представники служби безпеки металургійного комбінату знаходять абсурдні причини для зняття компанії з участі в тендері, як таку, що не відповідає технічним вимогам. Таким чином, всі прогресивні наміри і рішення вищого керівництва «Арселорміттал Кривий Ріг» нівелюються зусиллями злочинного угруповання, яка роками орудує під носом у свого довірливого начальства. Скільки ще це грабіж триватиме – не відомо.

Зазначимо, що в лютому минулого року раптово звільнився з займаної більше двох років посади, Олександр Квашин, начальник управління закупівлі послуг та вогнетривів АМКР. Раніше, завдяки сприянню Квашина, який працював в тісній зв’язці з Едуардом Єфімовим, всі конкурси з обстеження устаткування та за цінами вище, ніж у конкурентів, «вигравало» госпрозрахункове підприємство, що контролюється Державною службою України з питань праці – ДП «Криворізький ЕТЦ». Компанія також активно використовувала для виконання робіт сумнівних субпідрядників. Можна припустити, що деяким представникам державної влади добре відомо, що саме відбувається на АМКР. Можливо, відставка Квашина стала всього лише прикриттям для справжніх учасників корупційної схеми, які залишаються на своїх посадах під захистом вищих державних чинів.

Руслан Якушев