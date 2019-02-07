У Британії знайшли третього “отруйника” Скрипалів

Чоловік залишився в Британії.



Третій агент російських спецслужб, нібито пов’язаний з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, залишився у Великобританії після замаху. Про це пише Telegraph.

За їх словами, якийсь офіцер під вигаданим ім’ям Сергій Федотов прибув у Великобританію одночасно з Петровим і Бошировым і повинен був разом з ними повернутися в Москву. Однак перед вильотом він скасував свою реєстрацію на рейс.

Федотов можливо залишався в Британії ще як мінімум кілька днів після отруєння Скрипалів.

Нагадаємо, в березні 2018 року колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості на лавці біля торгового центру в британському Солсбері.