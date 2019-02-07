Google перестав показувати заборонені в РФ сторінки

Пошуковики зобов’язані вилучати заборонені сайти в РФ з видачі з вересня 2018 року.

Пошуковик Google перестав показувати в результатах пошуку посилання на сайти, заборонені в Росії.

Про це повідомили російські “Ведомости” з посиланням на співробітника великої інтернет-компанії.

Пошуковики зобов’язані вилучати заборонені сайти з видачі з вересня 2018 року. Але Google ігнорував це розпорядження.

Поки Google і Роскомнадзор відмовилися прокоментувати ситуацію, однак джерело у відомстві підтвердив, що американський пошуковик почав діяти у відповідності з російським законодавством.

Для своєчасного отримання інформації про заборонені сайти, потрібно підключитися до федеральної державної інформаційної системи . Роскомнагляд оштрафував Google за відмови підключитися до ФГИС і виключати заборонені сторінки видачі. Google заплатила 500 тисяч рублів.