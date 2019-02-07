У Празі помер відомий режисер

Йому було 89 років.



Один з найвідоміших чехословацьких і чеських режисерів Вацлав Ворличек помер у середу на 89-му році життя в Празі. Про це повідомила празька газета Mladá fronta DNES .

Фільми Ворличек неодноразово отримували призи та премії на престижних міжнародних кінофестивалях. Російському глядачеві особливо пам’ятна його картина-казка “Три горішки для Попелюшки”, яка часто транслювалася вітчизняними телеканалами в період шкільних канікул на новорічні свята.

Вацлав Ворличек також зняв стали класикою світового кінематографа художні фільми: “Дівчина на мітлі”, “Хто хоче вбити Джессі?”, “А що, якщо поїсти шпинату?” і “Пані, ви – вдова”. Він і спеціалізувався на створенні багатосерійних телекартина для дітей та юнацтва. Російське телебачення демонструвало, зокрема, його серіал-казку “Арабелла”.

Телеграми співчуття з приводу смерті режисера надходять в Прагу від колег по творчому цеху з різних куточків світу.