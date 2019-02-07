Більше 100 грн за пачку: в Україні вже в 2019-му злетять ціни на сигарети

В Україні підвищили акцизи на сигарети на 20%. Курці відчують нововведення на своїх гаманцях вже через кілька місяців. Причому в 2019-му пачка сигарет подорожчає як мінімум на 4,7 грн.

OBOZREVATEL розібрався, як і чому будуть дорожчати сигарети в Україні.

Головне:

в цьому році підвищать акциз на 29%, це 4,7 грн на кожній пачці;

акциз будуть підвищувати щорічно, а вже через 5 років пачка буде коштувати мінімум 101 грн;

як показала світова практика, підвищення акцизу на 10% призводить до зниження кількості курців на 5%;

Україна – країна з одними з найнижчих цін на сигарети.

Пачка подорожчає як мінімум на 4,7 грн

Поступово українці будуть платити за сигарети стільки ж, як і європейці. Подорожчання буде відбуватися поетапно. В цьому році акциз збільшиться на 29%. Правда, це не означає, що пропорційно подорожчає кожна пачка. Так, мінімальне податкове навантаження на 1000 сигарет у 2019-му збільшиться з 773,2 до 1011,35 грн. Таким чином, якщо кілька місяців тому з кожної пачки сигарет з фільтром потрібно було заплатити в бюджет 15,4 грн, то вже влітку ця цифри збільшиться до 20,2 грн.

Тобто мінімальне податкове навантаження на пачку сигарет в 2019 році зросте на 4,7 грн. Ті сигарети, які, приміром, зараз коштує 39 грн, з жовтня будуть продаватися вже по 44 грн. І це за умови, що тютюнові компанії для утримання попиту не будуть підвищувати свою власну прибуток.

Акцизи підвищать в два етапи. Перший (на 20%) – з січня 2019-го – вже стався. Другий етап відбудеться в липні, тоді акциз збільшиться ще на 9%. У кіосках і магазинах ціну підвищать вже в квітні і жовтні. До моменту перегляду кінцевої ціни є певний запас “міцності”.

Варто відзначити, що перше подорожчання передбачено угодою з ЄС. Україна зобов’язалася виконати директиву, яка передбачає до 2025 року підвищення акцизів як мінімум до рівня 90 євро за 1000 сигарет. Крім того, частка акцизу в кінцевій вартості повинна складати не менше 60%.

Отже, згідно з новими правками, мінімальне навантаження на 1000 сигарет складе 3019,85 грн. Тобто 60,3 грн за одну пачку. І якщо при цьому виконати пропорцію співвідношення частки акцизу та інших складових ціни, вийде, що українці повинні будуть платити за пачку сигарет як мінімум 101 грн. Причому це буде мінімальна ціна сигарет з фільтром.

Щорічно акциз будуть підвищувати як мінімум на 20%, поки пачка не дійде до зазначеної ціни.

Важливо відзначити, що високі акцизи на сигарети – поширена практика в багатьох країнах. Більше того, нещодавно члени Євразійського економічного союзу (Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія, РФ) також прийняли рішення поступово підвищити акцизи на сигарети до рівня 35 євро за 1000 сигарет з можливим відхиленням в будь-яку з сторін не більш ніж на 20%.

На що вплинуть нові ціни

Найкращий спосіб скоротити кількість курців – підвищити податки, впевнені у Всесвітній організації охорони здоров’я. Згідно зі звітом, підвищення податкового навантаження на 10% призводить до скорочення кількості курців в країнах з низьким і середнім рівнем доходу на 5%.

В Україні ж результати підвищення виявилися навіть більш значними. Тільки за половину 2018-го кількість курців знизилася на 10%, при цьому акциз в минулому році зріс на 20%. Якщо вплив підвищення податкового навантаження на кількість продаваних сигарет збережеться, то в цьому році кількість курців може знизитися ще приблизно на 15%.

“Податки на тютюнові вироби є самим ефективним способом скорочення вживання тютюну, особливого серед молодих людей і незаможних верств населення. Підвищення податків, що викликає зростання цін на тютюнові вироби на 10%, призводить до зменшення споживання приблизно на 4% у країнах з високим рівнем доходів і до 5% в країнах з низьким і середнім рівнями доходів”, – заявляють у ВООЗ.

Незважаючи на це, високі ставки на тютюнові вироби використовують досить рідко. І Україна, навіть з урахуванням вже пройшли підвищень, залишається країною Європи з одними з найнижчих цін на тютюнові вироби.

“У нас зростання акцизів було за останні 10 років майже в 20 разів. Акцизна політика, здійснена в попередні роки, призвела до того, що за цей період на 20%, згідно з міжнародними дослідженнями, поширення куріння в Україні зменшилася”, – прокоментував ситуацію керівник Українського центру з контролю над тютюном Андрій Скіпальський.

Кожен п’ятий українець у віці 12 років і старше курить. При цьому 38% курять понад 20 років, свідчать дані опитування домогосподарств, проведеного Державною службою статистики. Серед дорослих чоловіків курить 43% осіб у віці 18-59 років і 23% осіб непрацездатного віку. Повідомили, що курять 7% жінок у віці 18-58 років, а серед підлітків у віці 16-17 років курять 6% хлопців і 2% дівчат.