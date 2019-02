Не ховайте ваші грошики по банках і кутах

Через десять років після фінансової кризи 2008 р. ставки рефінансування в багатьох країнах залишаються на рекордно низькому рівні, де-то й нижче нуля, тому питання полягає в тому, наскільки добре монетарна політика взагалі здатна протистояти майбутнього економічного спаду

Один з варіантів такої політики є електронні гроші, випущені в тандемі з звичайними грошовими коштами, пишуть економісти Міжнародного валютного фонду в корпоративному блозі. Звичайні гроші дозволяють обходити негативні ставки, але електронні гроші, випущені центральним банком, не можуть бути поміщені під який-небудь матрац.

Економісти МВФ Ruchir Agarwal і Signe Krogstrup кажуть, що поділ грошової бази на дві окремі валюти – готівкові та електронні гроші – може дозволити знизити ставки ще нижче, ніж нуль. Електронні гроші залишаться платоспроможними, якою б не була політика обміну, а обмінний курс електронної валюти проти реальної буде завжди не на користь останньої.

Ключовим є коефіцієнт конвертації, оскільки він дозволяє знецінювати грошові кошти в тому ж темпі, що і негативна процентна ставка за електронним грошам. Магазини також будуть вказувати ціни в електронних грошей і готівки.

«Таким чином, готівкові гроші втратили б цінність як з точки зору товарів, так і з точки зору електронних грошей, і не було б ніякої користі від утримання грошових коштів, на відміну від банківських депозитів», — зазначили експерти

«Цей подвійний контур дозволив би центральному банку ввести мінімальну процентну ставку, необхідну для протидії рецесії, не викликаючи великомасштабного обміну готівкових»

Негативні ставки тепер реальні, наприклад, в Данії, Швейцарії, Швеції, а також в зоні євро. Було можливо знизити ставки нижче нуля, оскільки вивезення готівки у великих кількостях незручний і доріг.

Швеція також була хорошим тестовим прикладом, оскільки країна швидко стає все більш вільною від готівкових грошей. Його центральний банк, чий поточний показник становить мінус 0,25 відсотка, також вивчає можливість випуску так званої електронної крони.

За словами Ruchir Agarwal і Signe Krogstrup, двоконтурна система «буде мати перевагу повного звільнення грошово-кредитної політики від нульової нижньої межі, а також підтвердить прихильність центрального банку мети таргетування інфляції».

Але є і проблеми, наприклад, все це вимагатиме величезних комунікаційних зусиль», але є й інші варіанти збільшення простору грошово-кредитної політики, такі як більш високі цільові показники інфляції, відзначили експерти.

“С. Щеглов: Якщо прагматично подивитися на пропозицію МВФ, про який пише

Bloomberg, то можна хіба що здивуватися рівнем нахабства і прямоти

поставлених цілей.

Отже, ось як вони дивляться на проблему західних економік: люди мало

витрачають. Замість того щоб витрачати, влазити в борги і знову витрачати –

частина населення і бізнесів займаються (о жах!) накопиченнями. А

накопичення – це зло. Треба їх покарати і стимулювати до того, щоб вони

гроші витрачали і тим самим запустили економіку. Ось в Європі ввели

негативні ставки за вкладами щоб збирати було безглуздо і народ таки

витрачав гроші. У відповідь народ і бізнес почали виводити гроші в кеш і

ховати під матрацом, а це обмежує рівень негативних ставок,

які можна ввести бо якщо їх опустити занадто низько, то грошей у

банках тупо не залишиться. Значить, генії з МВФ придумають рішення і вони

його таки знайшли: потрібно знецінювати кеш, тобто ввести якусь “умовну

одиницю електронних грошей” і всі транзакції дозволяти тільки у них, при

це поступово “опускаючи” курс обміну готівкових грошей до електронних.

Кінцева мета, і тут я просто цитую з блогу МВФ: “Cash would thereby

be losing value both in terms of goods and in terms of e-money, and

there would be no benefit to holding cash relative to bank deposits.” –

“Таким чином, готівкові гроші втрачають свою цінність як з точки зору

товарів, так і з точки зору електронних грошей, і утримання грошових

коштів порівняно з банківськими депозитами не принесе ніякої

користі.”

(https://blogs.imf.org/2019/02/05/cashing-in-how-to-make-negative-interest-rates-work/#more-25625)

– Жертвам таких заходів МВФ доведеться вибирати між купівлею товарів прямо

зараз, депозитом з негативним відсотком (тобто втрачати гроші) або

втрачають цінність паперовими грошима. Ах так, державні облігації

– вони теж з негативним відсотком, щоб ніхто розумний не зміг уникнути

втрат

Тобто меседж такий: “Ми не дамо вам, плебсу, збирати бабло. Ви будете

витрачати всі гроші і ще й в борги залазити. Заощадження та

примноження капіталу – це не мотор капіталізму і мета кожного

громадянина, як вам говорили в ХХ столітті, а привілей тільки для обраних.”

Залишається зрозуміти, коли вони ще і золото вирішать заборонити (як вже

бувало). А то його девальвувати на догоду МВФ ніяк не можна.

ПС: Якщо введуть цю схему (досить імовірно, що ми її побачимо в справі в

не дуже далекому майбутньому) то я буду з цікавістю спостерігати за реакцією

численних любителів “доларів і євро під матрацом і в сейфі”,

які мені вже багато років пишуть про виняткової надійності західних

фінансових систем (підручники з економічної історії вони не читали, а

значить, приречені деякі моменти пережити в режимі сюрпризу і подиву)“.